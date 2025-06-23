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Російські військові атакували Київ і область: загинули щонайменше 7 осіб — МВС

23 червня 2025, 08:55

Російські військові атакували Київ і область: загинули щонайменше 7 осіб — МВС

Наслідки російської атаки на Київ 23 червня. Фото: ДСНС. Наслідки російської атаки на Київ 23 червня. Фото: ДСНС.

Війська РФ вдарили по Києву та області «шахедами» та балістикою 23 червня. Станом на 8 годину ранку відомо про 7 загиблих та 27 поранених.

Росія здійснила масований обстріл ракетами та дронами по Києву та області. Відбулася атака по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Київ. Від обстрілу постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони. Найважчі наслідки – у Шевченківському. Зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.

Станом на 8 годину ранку відомо про шістьох загиблих у Шевченківському районі Києва. Ще 19 постраждали, вісьмох із них госпіталізували.

Розбір завалів продовжується, під руїнами ще можуть бути люди.

Зокрема, постраждала житлова та медична інфраструктура Білої Церкви Київської області. Загинула одна людина, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників зазнали травм.

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