Краматорськ: до чотирьох зросла кількість жертв російського удару 21 червня

У Краматорську рятувальники продовжують розбирати завали на місці російського удару 21 червня. Наразі відомо про чотирьох загиблих. Фото: МВА

Внаслідок російського удару по Краматорську ввечері 21 липня збільшилася кількість загиблих. Наразі відомо про 4 загиблих та 4 поранених. Про це вранці 23 червня повідомила міська військова адміністрація.

«Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, ще одна людина, ймовірно, залишається під уламками будинку», — йдеться у повідомленні.

Також у МВА повідомили, що вчора, 22 червня, о 19:10 Краматорськ знову обстріляли війська РФ. Під удар потрапили промислова зона та дорожня інфраструктура. Також ушкоджень зазнали приватні садиби.

Зазначається, що російські окупанти обстріляли Краматорськ із використанням РСЗВ «Смерч».

За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що російська армія увечері 21 червня обстріляла Краматорськ Донецької області. Авіаційна бомба влучила у житловий будинок.