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РФ запустила балістику, крилаті ракети і дрони: ППО збила 354 цілі над Україною

23 червня 2025, 09:35

РФ запустила балістику, крилаті ракети і дрони: ППО збила 354 цілі над Україною

У ніч проти 23 червня росіяни атакували 368 засобами повітряного нападу. Фото: Вікіпедія У ніч проти 23 червня росіяни атакували 368 засобами повітряного нападу. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 23 червня вкотре атакувала Україну за допомогою 352 дронів та 16 ракет різних типів. Основний напрямок удару — місто Київ. Протиповітряна оборона збила 354 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Як зазначається, росіяни запустили 352 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Крім того, було застосовано 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з районів Таганрога та Брянської області та п'ять крилатих ракет Іскандер-К з району Курська.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 354 засоби повітряного нападу, 158 збито вогневими засобами, 196 — локально втрачені.

- 146 БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 - локально втрачені/пригнічені РЕБ;

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще 3 — локально втрачені;

- 5 крилатих ракет Іскандер-К — збито.

Зафіксовано прямі влучення засобів повітряного нападу у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Раніше ми писали, що війська РФ вдарили по Києву та області «шахедами» та балістикою 23 червня. Станом на 8 годину ранку відомо про 7 загиблих та 27 поранених.

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