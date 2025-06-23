Канада модернізує українські вертольоти для боротьби з БПЛА

Канада допомагає в модернізації українських вертольотів для боротьби з дронами-камікадзе. Про це повідомили в блозі українських військових пілотів «Соняшник».
Насамперед ідеться про оптичні системи та системи прицілювання, у виробництві яких канадські компанії є одними зі світових лідерів.
Наприклад, оптика від канадської компанії Wescam встановлюється на БпЛА від Baykar і General Dynamics. Внесок вертолітної авіації в боротьбу з «шахедами», без перебільшення, величезний. Тому ця модернізація має надзвичайно важливе значення.
«Тому дуже дякуємо!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ збили російський БПЛА «Герань-2» з вертольота Мі-24.
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