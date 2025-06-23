Україна евакуювала 176 осіб з Ізраїлю, включно з іноземцями

Евакуація українців з Ізраїлю. Фото: кадр із відео

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході команда ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України успішно евакуювала українців з Ізраїлю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



На ексклюзивних кадрах — епізоди операції, у рамках якої додому повернулися 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану та США. Загалом — 176 осіб.







Україна продовжує допомагати своїм громадянам, які опинилися в складних обставинах, і готова прийти на допомогу партнерам.

Нагадаємо, у п'яти громадах Донецької області, де триває примусова евакуація родин із дітьми, залишається 121 дитина з 94 сімей.