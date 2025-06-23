Війська РФ завдають ударів по головних автошляхах Покровська: поранено людину — МВА

У неділю, 22 червня, об 11:00 з боку армії РФ відбувся обстріл південно-східної частини Покровська Донецької області. Внаслідок влучання FPV-дрона дістав поранень чоловік 1977 року народження. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що у потерпілого діагностовано мінно-вибухову травму, осколкове поранення лівої кисті з ампутацією.

Також МВА повідомляє, що російські військові б'ють по головних автошляхах міста.

Інформація про пошкодження не надходила, йдеться у повідомленні.

Понад три тисячі людей залишаються в Покровській громаді Донецької області. З них 1172 — у самому Покровську.