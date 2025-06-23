Авіаудар по Краматорську: рятувальна операція триває, під завалами шукають одну людину

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДСНС

У Краматорську другу добу триває рятувальна операція після російського обстрілу. Імовірно, під завалами перебуває одна людина. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міськради.



«У Краматорську російська авіабомба зруйнувала частину 4-поверхового житлового будинку. За попередніми даними, під завалами може залишатися ще одна людина», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, рятувальники розібрали 230 тонн зруйнованих будівельних конструкцій та вилучили з-під завалів тіла чотирьох загиблих людей.



Прессекретарка ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі «Суспільне. Студія» розповіла, що працівникам ДСНС доводилося припиняти роботи через можливі повторні удари.



«Тому рятувальникам доводилося припиняти роботи через складову безпеки та відходити на безпечну відстань, — резюмувала вона.



Нагадаємо, російська армія ввечері, 21 червня, обстріляла Краматорськ Донецької області. Авіаційна бомба потрапила до житлового будинку. Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранено четверо людей.

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