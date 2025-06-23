Населені пункти у чотирьох районах Донецької області були обстріляні росіянами 22 червня: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області військами РФ за минулу добу. Фото: ОВА

Війська російської окупаційної армії протягом минулої доби 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Про це станом на ранок 23 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Мирному Комарської громади загинула людина, пошкоджено будинок.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську поранено людину. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 3 будинки. У Новоекономічному Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено 9 будинків; у Торському пошкоджено 5 будинків, газопровід та ЛЕП. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район. У Сіверську 1 особа загинула, пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 179 осіб, у тому числі 22 дитини, повідомив начальник ОВА.