Росія атакувала Костянтинівку: частину міста знеструмлено

У неділю, 22 червня, окупаційні війська РФ вдарили по Костянтинівці Донецької області. Після чергової російської атаки світла немає в деяких районах міста. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, обстріл стався о 18:18 за допомогою ствольної артилерії.



«Пошкоджено електромережі ДТЕК. Без електропостачання частково перебуває місто Костянтинівка», — зазначив він.



Інформації про загиблих і постраждалих немає.



Нагадаємо, 22 червня, об 11:00 з боку армії РФ стався обстріл південно-східної частини Покровська Донецької області, ми писали, що 22 червня, об 11:00 з боку армії РФ стався обстріл південно-східної частини Покровська Донецької області. Унаслідок влучання FPV-дрона дістав поранення чоловік 1977 року народження.