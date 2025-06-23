Постраждала одна людина у Костянтинівці внаслідок атаки армії РФ

Російська армія увечері в неділю, 22 червня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 20:30 відбувся ворожий обстріл ударним FPV-дроном по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну людину», — зазначив він.



Горбунов уточнив, що пошкоджень немає.



Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ вдарили по Костянтинівці Донецької області. Після чергової російської атаки світла немає у деяких районах міста.

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