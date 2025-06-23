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Активно готують до війни: у «ЛНР» росіяни навчатимуть дітей керувати безпілотниками

23 червня 2025, 11:40

Активно готують до війни: у «ЛНР» росіяни навчатимуть дітей керувати безпілотниками

Російські загарбники готуватимуть дітей до війни вже з першого класу на окупованій частині Луганської області. Зокрема, семирічних дітей навчатимуть керувати безпілотниками. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, контролюватиме виконання завдань влади пропагандистське «Движение первых».

Крім того, місяць тому до федерального переліку РФ включено підручник «Безпілотні літальні апарати», який доставлятимуть до шкіл централізовано. Його вивчатимуть у години трудового навчання.

Нагадаємо, збройовий концерн «Калашников», розташований у російській столиці, шукає нових співробітників серед школярів від 16 років. Їм пропонують «літній підробіток».

Підліткам обіцяють платити від 25 тис. рублів (близько 300 доларів), також діти зможуть отримати навички роботи фрезерувальника, слюсаря, ливарника тощо. буд.

Як зазначається, подібна ініціатива «Калашнікова» є частиною заходів щодо мілітаризації дітей та підлітків у Росії. Зокрема, окрема економічна зона «Алабуга», де виробляють «Шахеди», вже набирає старшокласників у «трудові загони».

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