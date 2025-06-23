Вагнерівець з «АТЕШ» спалив техніку і вбив окупантів у тилу

Підпал автомобіля ЗС РФ. Фото: АТЕШ

У річницю заколоту Пригожина агент «АТЕШ» — колишній боєць ПВК «Вагнер» — провів диверсію в селищі Мирне Херсонської області. Під час операції було підпалено армійський автомобіль, призначений для перекидання на фронт.



Під час атаки було ліквідовано групу російських військових, які охороняли точку збору. Ворог втратив і техніку, і особовий склад — просто в тилу, де вважав себе в безпеці.

«Мирне – це Україна. Кожен, хто приходить із війною, буде спалений та усунений», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2023 року керівник групи «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу в організації ударів по таборах його найманців та розпочав так званий «марш справедливості» на Москву. У відповідь ФСБ порушила кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.



Пізніше, 23 серпня, у Тверській області розбився приватний літак, що належав ватажку ПВК «Вагнер». Загинули десятеро людей. Загибель Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна пізніше підтвердив голова руху «Ми разом із Росією» Володимир Рогов.