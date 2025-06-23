Безпілотники атакували резервуари з паливом у Ростовській області РФ: спалахнула пожежа

У Ростовській області Росії дрони атакували резервуари з паливом. Фото: супутниковий сервіс NASA FIRMS

У Росії на території Ростовської області спалахнули резервуари з паливом на території комбінату Росрезерву «Атлас». Це сталося після влучання дронів. Сильне загоряння зазначено на території, де розміщено 32 цистерни з нафтопродуктами. Пожежу зафіксував супутниковий сервіс NASA FIRMS.

Офіційно в Росії про пожежу на комбінаті «Атлас» не повідомляли, хоча у зведенні Міністерства оборони РФ заявили, що цієї ночі збили над територією Ростовської області 14 безпілотників.

Як пише «Мілітарний», комбінат «Атлас» не вперше стає ціллю українських дронів. Наприкінці листопада минулого року його теж атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнула пожежа. Резервуари комбінату є важливим елементом логістичної підтримки російської армії на території України.

Також «Атлас» був атакований у серпні 2024 року — тоді також пошкодило паливні ємності, що спричинило сильне загоряння.