З-під завалів житлового будинку у Краматорську рятувальники дістали тіло п'ятого загиблого

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Рятувальники вранці 23 червня відновили розбір завалів багатоквартирного житлового будинку у Краматорську, який у вихідні потрапив під російський обстріл. З-під завалів дістали тіло останньої жертви. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Станом на 12:13 рятувальники витягли з-під завалів тіло ще однієї загиблої. Таким чином, п'ятеро людей загинули та четверо постраждали внаслідок авіаційного удару армії РФ.





Цю інформацію підтвердив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Розбір завалів продовжується.



Нагадаємо, російська армія ввечері, 21 червня, обстріляла Краматорськ Донецької області. Авіаційна бомба потрапила до житлового будинку. Загалом внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, тіла яких рятувальники деблокували з-під завалів. Поранено четверо людей.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях