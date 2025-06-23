Через російський удар по Києву зруйновано квартиру соліста гурту «Антитіла»

Квартира соліста гурту «Антитіла» та співачки Альоші серйозно постраждала через російський удар по Києву в ніч проти 23 червня. Фото: Тарас Тополя/facebook

Нічний удар по Києву зруйнував квартиру соліста українського гурту «Антитіла» Тараса Тополі, де він жив зі своєю дружиною — співачкою Альошею. Про це Тополя повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні російська балістична ракета зруйнувала нашу [квартиру, де він жив із дружиною] улюблену квартиру. Усередині все розбито, вибуховою хвилею зігнуло і вибило з одвірків навіть броньовані двері. Стіни ще стоять, але й вони частково зруйновані. Нам пощастило: уся сім'я жива. Так склалися обставини… Творець уберіг. Дякую... Не так, як людям у будинку навпроти — туди прийшов прямий удар. Там є загиблі. Царство небесне всім, хто не пережив цієї ночі. Пекельна лотерея», — написав він.

Його дружина — Олена Тополя (співачка Альоша) — опублікувала відео у своєму Instagram, де видно наслідки удару.

Нагадаємо, в ніч проти 23 червня Росія здійснила масований обстріл ракетами та дронами по Києву та області. Відбулася атака по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі. Відомо щонайменше про сімох загиблих та понад 20 поранених.