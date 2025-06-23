Рекордні атаки дронами: РФ випустила понад 4000 «Шахедів» за червень

Безпілотник РФ.

У червні 2025 року російська армія значно наростила виробництво і застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» (також відомих як «Герань» або «Гербера»). Згідно з аналітичною інфографікою, тільки за цей місяць Росія запустила по території України понад 4000 безпілотників — це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення.

У червні 2025 року Росія різко наростила кількість атак дронами — понад 4000 БПЛА. ППО України збиває більшість, але загроза продовжує зростати.

У ніч на 23 червня Росія атакувала Україну одразу 368 засобами повітряного нападу, з яких 352 — це дрони, і ще 16 — ракети різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, 354 цілі було нейтралізовано — 158 знищено вогневими засобами, ще 196 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).



Тривожна тенденція: з осені 2024 року Росія різко збільшує кількість дронів у повітряних атаках, що вказує на значне зростання виробничих потужностей. Частину БПЛА втрачають через технічні несправності або придушення РЕБ, проте сотні щомісяця все ж таки досягають цілей в Україні.