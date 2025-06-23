У Краматорську в ДТП загинула одна людина, ще одна – постраждала

У Краматорську сталася аварія. Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області 22 червня сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув чоловік, також відомо про потерпілого. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Інцидент стався на автодорозі у напрямку міста Дружківка.



До місця ДТП оперативно прибули рятувальники 12-го державного пожежно-рятувального загону.





«За допомогою спеціального обладнання вони деблокували з понівеченого автомобіля двох чоловіків: одного потерпілого 2003 року народження та одного загиблого 1999 року народження», — йдеться у повідомленні.



Потерпілого госпіталізували до медичного закладу.



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