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За три дні без газу залишилося понад 3000 абонентів на Донеччині через атаки РФ

23 червня 2025, 13:56

За три дні без газу залишилося понад 3000 абонентів на Донеччині через атаки РФ

Протягом трьох днів без газопостачання залишилося понад 3000 абонентів у Донецькій області через російські удари. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються там, де немає обстрілів. Про це повідомили у «Донецькоблгаз».

Як зазначається, 20 червня у Костянтинівці внаслідок російської атаки без газопостачання виявилося 1902 споживача приватного сектору міста.

«Наступного дня без газу залишилося 145 абонентів міста Лиман. У Слов'янську у зв'язку з руйнацією будинків відключені від газопостачання абоненти 8 квартир та 4 приватних будинків. У Краматорську у зв'язку з руйнацією будинків відключені від газопостачання абоненти 87 квартир та 19 приватних будинків. Наступної доби в Іллінівці обстріл залишив без газу 20 абонентів приватного сектору», — йдеться у повідомленні.

Крім того, з 22 червня від газопостачання відключено 4 населені пункти, зокрема: село Андріївка-Клевцове — у населеному пункті залишилося без газу 246 абонентів, село Зелений Гай — 261 абонент, село Воскресенка — 21 абонент, Новохватське — 16 абонентів.

Також у селі Райське внаслідок обстрілу без газу 300 абонентів приватного сектору.

Раніше ми писали, що 22 червня окупаційні війська РФ вдарили по Костянтинівці Донецької області. Після чергової російської атаки світла немає у деяких районах міста. 

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