У Криму леви напали на власника парку, який вивозив крадених тварин із Маріуполя та Херсона: він у тяжкому стані

На власника парку Олега Зубкова в окупованому Криму напали леви. Фото: Вісті. Крим

В окупованому Криму на власника парку «Тайган» Олега Зубкова напали леви. В результаті він дістав серйозних поранень в області шиї.

Тварини напали на чоловіка під час годування, повідомляють російські ЗМІ.

«У парку левів "Тайган" стався інцидент – постраждав директор Олег Зубков. Зараз йому надається вся можлива медична допомога», — йшлося у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався 22 червня, під час вечірнього годування тварин, а після нападу левів у Зубкова серйозна травма голови та шиї, а також пошкоджена легеня.

Потерпілий втратив багато крові і зараз перебуває у тяжкому стані. Для його транспортування до місця госпіталізації було направлено санітарний гелікоптер.

Згодом з'явилося повідомлення, що Зубкова прооперували. Його стан залишається тяжким.

Олег Зубков був директором Ялтинського зоопарку. Після окупації Криму Росією перейшов на бік загарбників. Власник великого приватного зоопарку Олег Зубков відомий тим, що під час окупації Херсона звідти вивозив тварин за наказом так званого «мера» Володимира Сальдо. 11 листопада 2022 року, під час втечі окупаційних військ Росії з правого берега Херсона, викрав єнота та кілька інших тварин із зоопарку міста.