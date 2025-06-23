Сили оборони вдарили по військовій частині у Бєлгородській області РФ, є жертви — ЗМІ

Українські військовослужбовці в ніч проти 20 червня вдарили по військовій частині у російській Бєлгородській області. Внаслідок атаки є загиблі. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



Як зазначається, Сили оборони атакували військову область, розташовану на Муравлянському проїзді в селі Роговате у Старооскольському районі.



За словами інсайдерів, двоє військовослужбовців РФ загинули, ще 11 постраждали.



Раніше ми писали, що російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, де проводились заняття з військовослужбовцями. Є інформація про загиблих.

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