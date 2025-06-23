Танк ЗСУ під ударом FPV-дронів знищив позиції РФ на Сумщині

Удар по танку ЗСУ дрона РФ. Фото: кадр із відео

Танкісти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ здійснили зухвалий виїзд на пряме наведення і знищили позиції російської піхоти біля траси з Юнаківкою в Сумській області. Відео опублікувала пресслужба бригади.







«Виїзд на пряме наведення в умовах сучасної війни — це надзвичайно ризиковане завдання. Потрібно діяти швидко, точно і максимально ефективно. Для екіпажу цього танка це був перший такий бій. Вони отримали неоціненний досвід і успішно відпрацювали по ворогу», — зазначили у підрозділі.



За даними аналітиків DeepState, танк завдав удару по російських позиціях південніше Яблунівки. Після атаки екіпаж застосував термодимову апаратуру, щоб сховатися від можливих ударів артилерії та FPV-дронів.

Просування ЗС РФ на Сумщині

На зворотному шляху ворог кілька разів намагався вразити український танк FPV-дронами — зафіксовано влучання по корпусу. Однак техніка встояла, і екіпаж повернувся на базу без втрат. Мету виконано — позиції противника знищені.

За даними Генерального штабу, на цій ділянці фронту минулої доби Сили оборони України відбили 20 атак російських військ.

Крім того, ворог завдав десять авіаударів, використавши 17 керованих авіабомб, і здійснив 257 обстрілів, вісім із яких — із реактивних систем залпового вогню.