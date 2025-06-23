Росіяни обстріляли Костянтинівку: загинув водій маршрутки, ще одну людину поранено

Через російський обстріл сьогодні в Костянтинівці загинув водій маршрутки, ще одну людину поранено. Фото: МВА

У понеділок, 23 червня, близько 11:00 російські військові здійснили черговий обстріл міста Костянтинівка Донецької області з використанням ударного безпілотника типу FPV. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Зазначається, що внаслідок цієї атаки загинув водій маршрутного автобуса, який перебував за кермом під час удару.

«Від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних із життям, чоловік помер на місці», — повідомив Горбунов.

Ще одна людина, яка на момент атаки знаходилася в салоні маршрутки, зазнала тілесних ушкоджень та була госпіталізована.

Внаслідок удару маршрутний автобус був суттєво ушкоджений, додав начальник МВА.

Раніше повідомлялося, що російська армія увечері в неділю, 22 червня, атакувала Костянтинівку Донецької області. Відомо про одного постраждалого.