Можна не битися у черзі: у Донецьку планують продовжити терміни верифікації SIM-карток

Жителі окупованих міст Донецької області продовжують стояти у довгих чергах біля офісів місцевого оператора мобільного зв'язку «Фенікс». Люди переживають, що не встигнуть вчасно пройти верифікацію, а отже, можуть втратити мобільний зв'язок. При цьому окупаційна влада не називає терміни, в які має вкластися оператор.

Так спочатку люди шикувалися у довгі черги через те, що крайній термін верифікації — 1 липня 2025 року. За інформацією «Новин Донбасу», терміни все ж таки довші — до листопада 2025 року.

У донецьких пабліках тим часом з'явилася інформація про те, що перереєстрацію SIM-карток «Фенікс» продовжать до 2026 року. Однак офіційно про це не оголошують, оскільки хочуть отримати якнайбільше інформації про користувачів «Фенікса» вже зараз.

«Так, їм пофіг, що пенсіонери стоять з ночі під відділеннями зв'язку для перемоги, непритомніють, що їм важко, хто про них колись думав!», — обурено пише пропагандистський Telegram-канал «Донецьк-Макіївка».