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РФ завдає численних ударів артилерією та авіацією: командувач НГУ відвідав позиції у Донецькій області

23 червня 2025, 14:52

РФ завдає численних ударів артилерією та авіацією: командувач НГУ відвідав позиції у Донецькій області

Командувач НГУ відвідав воїнів на Донеччині. Фото: Олександр Півненко Командувач НГУ відвідав воїнів на Донеччині. Фото: Олександр Півненко

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав Донецьку область, а також заслухав доповіді про обстановку на гарячих напрямках — на Покровському, Торецькому та інших. Про це він написав у телеграм.

«Обговорено актуальні виклики, зокрема інтенсивні піхотні штурми противника, застосування ним дронів різного типу, використання автомобільної техніки та мотоциклів для маневрених атак. Гвардійці успішно адаптуються до цих тактик, знищуючи десятки одиниць ворожої техніки та нейтралізуючи штурмові групи. Особливу увагу приділено питанням забезпечення підрозділів, нарощування компонента безпілотних систем та РЕБ», — зазначив військовослужбовець.



За словами Півненка, гвардійці знищують десятки одиниць російської техніки та нейтралізують штурмові групи.

Командувач НГУ уточнив, що лише за минулий тиждень по лінії фронту гвардійські підрозділи знищили 15 одиниць бронетехніки, 5 танків, 2 реактивні системи залпового вогню, 14 артилерійських систем противника, 71 одиницю автомобільної техніки та 13 складів БК та ПММ.

Крім того, дронами та артилеристами завдано ураження понад 90 місцям скупчення особового складу  та бліндажам.



Раніше ми писали, що станом на початок червня 200 тисяч людей українські військові знищили ЗС РФ із початку 2025 року.

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