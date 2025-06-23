Двоє загиблих: війська РФ вдарили ракетою по Білгород-Дністровському Одеської області

Двоє людей загинули, щонайменше 12 поранені через російський ракетний удар по Білгород-Дністровському Одеської області сьогодні, 23 червня Фото: Одеська ОВА

Російські військові вдарили по Білгород-Дністровському Одеської області. Атака зачепила місцеву школу, що призвело до руйнувань та загибелі двох людей. Також відомо про дванадцятьох поранених. Про це повідомив у соціальній мережі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що росіяни атакували Білгород-Дністровський балістичними ракетами, зруйнувавши місцевий навчальний заклад.

«Також відомо про щонайменше дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у тяжкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню тяжкості. Їм надається вся потрібна медична допомога», — написав Олег Кіпер.

За словами голови Одеської ОВА, під завалами можуть перебувати дорослі з викладацького складу.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків та пошуку постраждалих.

Нагадаємо, війська РФ вдарили по Києву та області «шахедами» та балістикою вночі 23 червня. Вже відомо про 8 загиблих та понад 30 поранених.