На Сумщині юнак на замовлення підпалював авто українських військових

Підпал автомобіль.

На Сумщині затримали 19-річного юнака, який на замовлення підпалив два автомобілі, що належать українським військовим. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.



Прокурори Шосткинської окружної прокуратури у співпраці зі співробітниками СБУ, 5-го прикордонного загону Держприкордонслужби України та поліції викрили зловмисника, який здійснював підпали військової техніки.



Йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. За даними слідства, у ніч на 5 червня 2025 року він підпалив автомобіль, припаркований у дворі житлового будинку в місті Шостка.



Машина, що належала військовослужбовцю ЗСУ, повністю згоріла. Другий підпал він спробував здійснити вночі 21 червня, знову обливши авто легкозаймистою рідиною.



Однак цього разу його затримали на місці злочину, запобігши загорянню. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.