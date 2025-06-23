У Польщі вдалося запобігти замаху на Зеленського, РФ завербувала поляка

Росіяни хотіли вбити Зеленського. Фото: ОП

Спецслужби РФ кілька разів намагалися ліквідувати українського президента Володимира Зеленського. Голова СБУ Василь Малюк розповів про два такі випадки. Про це повідомляють українські ЗМІ.



Як стало відомо, ФСБ завербувала військового пенсіонера з Польщі.



«Завдання було: фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешув. Розглядалося кілька варіантів. Один із них — це був FPV-дрон, інший — снайперський комплекс», — повідомив голова СБУ.



Крім того, було проведено й іншу спецоперацію проти Зеленського. Зокрема, у 2024 році правоохоронці затримали полковників Управління державної охорони, атаку планували здійснити прямо на території Офісу президента.



«Працювали вони на ФСБ РФ, а саме на 5 службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Бесіда. До речі, після цього його провалу Путін зняв, він залишився радником у системі ФСБ», — заявив він.



Окрім замаху на президента, збиралася інформація та готувалися замахи на голову ГУР МО Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка.



Раніше СБУ заявила про запобігання замаху на Стерненка. За даними відомства, у четвер на волонтера було скоєно напад із застосуванням вогнепальної зброї. Завдяки оперативним діям нападника було затримано на місці злочину.

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