Спецпризначенці вдарили під Сумами по окупантах FPV та HIMARS

Удар по окупантах.

У селі Кіндратівка Сумської області українські спецпризначенці завдали удару FPV-дронами по великій групі російської піхоти. Потім по ворогу додатково відпрацювала реактивна система залпового вогню M142 HIMARS.



Відео опублікував військовий Telegram-канал WarArchive. Пізніше Сили оборони вразили також будинки в селі, де російські війська зберігали боєкомплект і зосереджували особовий склад.

Селище Кіндратівка тимчасово окуповане ЗС РФ.

Станом на сьогодні, згідно з картою DeepState, селище залишається під контролем російських військ. До міста Суми — всього близько 30 км.

Раніше танкісти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ здійснили зухвалий виїзд на пряме наведення і знищили позиції російської піхоти біля траси з Юнаківкою в Сумській області.



За даними Генерального штабу, на цій ділянці фронту минулої доби Сили оборони України відбили 20 атак російських військ.