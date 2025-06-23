Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Спецпризначенці вдарили під Сумами по окупантах FPV та HIMARS

23 червня 2025, 17:07

Спецпризначенці вдарили під Сумами по окупантах FPV та HIMARS

Удар по окупантах. Удар по окупантах.

У селі Кіндратівка Сумської області українські спецпризначенці завдали удару FPV-дронами по великій групі російської піхоти. Потім по ворогу додатково відпрацювала реактивна система залпового вогню M142 HIMARS.

Відео опублікував військовий Telegram-канал WarArchive. Пізніше Сили оборони вразили також будинки в селі, де російські війська зберігали боєкомплект і зосереджували особовий склад.

Селище Кіндратівка тимчасово окуповане ЗС РФ.

Станом на сьогодні, згідно з картою DeepState, селище залишається під контролем російських військ. До міста Суми — всього близько 30 км.

Раніше танкісти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ здійснили зухвалий виїзд на пряме наведення і знищили позиції російської піхоти біля траси з Юнаківкою в Сумській області.

За даними Генерального штабу, на цій ділянці фронту минулої доби Сили оборони України відбили 20 атак російських військ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Сумська область Кіндратівка
Інше
удар HIMARS по ЗС РФ Атака FPV-дронів ЗСУ Ліквідація загарбників на Сумщині

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:44
Можна не битися у черзі: у Донецьку планують продовжити терміни верифікації SIM-карток
14:09
У Криму леви напали на власника парку, який вивозив крадених тварин із Маріуполя та Херсона: він у тяжкому стані
12:12
Вагнерівець з «АТЕШ» спалив техніку і вбив окупантів у тилу
11:40
Активно готують до війни: у «ЛНР» росіяни навчатимуть дітей керувати безпілотниками
15:41
ГУР знищило залізничні цистерни з пальним росіян в окупації
15:30
Окуповане місто Сватове потрапило під обстріл: троє людей постраждали
17:13
На тимчасово окупованій Запорізькій залізниці знищено російський ешелон із цистернами
13:21
У Макіївці не справляються з натовпом до центру мобільного зв'язку
21:59
Один співробітник комунального підприємства загинув, ще троє постраждали внаслідок обстрілу в окупації
21:39
Путін заявив про «право» Росії на територію України
20:54
У Донецькій області знищено ангари з російською технікою: шукають навідника
19:28
Російський військовий опублікував відео удару по техніці РФ у Макіївці: підтверджено дані про загиблих окупантів
18:24
Жителі окупації «штурмують» офіси місцевого мобільного оператора — що відбувається у Донецьку
17:26
Російські загарбники збираються встановити у Маріуполі пам'ятник Леніну
16:36
«Артек» як інструмент пропаганди: Росія збирається «перевиховати» 56 тисяч українських дітей
13:50
Росіяни масово перекидають військову техніку в окупованій Луганській області: в «АТЕШ» назвали причину
13:17
Окупована Попасна в Луганській області: у зруйнованому місті залишаються 250 мешканців
11:51
У Луганській області окупанти хочуть вдвічі збільшити тариф на водопостачання. Кого це стосується
09:38
Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області – ОВА
09:03
Військовий «Урал» РФ на смерть збив дівчину в Луганську
усі новини
17:41
Пішки під обстрілами: донецькі поліцейські евакуювали дитину та двох жінок із Костянтинівки
17:38
Засуджений до довічного ув'язнення за наведення ракети на Краматорськ подав заявку на виїзд до РФ
17:25
Атака на поїзд з пальним на окупованому Запоріжжі: пошкоджені близько 20 цистерн, рух зупинений
17:07
Спецпризначенці вдарили під Сумами по окупантах FPV та HIMARS
17:03
У Польщі вдалося запобігти замаху на Зеленського, РФ завербувала поляка
16:55
Росія за останній тиждень втратила майже 7,5 тисячі солдатів у війні проти України – Сирський
16:51
СБУ: Росія хотіла вбити брата Єрмака, щоб вплинути на переговори у Стамбулі
16:20
Двоє загиблих: війська РФ вдарили ракетою по Білгород-Дністровському Одеської області
15:50
На Сумщині юнак на замовлення підпалював авто українських військових
14:52
РФ завдає численних ударів артилерією та авіацією: командувач НГУ відвідав позиції у Донецькій області
14:51
Росіяни обстріляли Костянтинівку: загинув водій маршрутки, ще одну людину поранено
14:44
Можна не битися у черзі: у Донецьку планують продовжити терміни верифікації SIM-карток
14:28
Танк ЗСУ під ударом FPV-дронів знищив позиції РФ на Сумщині
14:15
Сили оборони вдарили по військовій частині у Бєлгородській області РФ, є жертви — ЗМІ
14:09
У Криму леви напали на власника парку, який вивозив крадених тварин із Маріуполя та Херсона: він у тяжкому стані
13:56
За три дні без газу залишилося понад 3000 абонентів на Донеччині через атаки РФ
13:04
У Краматорську в ДТП загинула одна людина, ще одна – постраждала
13:04
Рекордні атаки дронами: РФ випустила понад 4000 «Шахедів» за червень
13:03
Через російський удар по Києву зруйновано квартиру соліста гурту «Антитіла»
12:50
З-під завалів житлового будинку у Краматорську рятувальники дістали тіло п'ятого загиблого
усі новини
ВІДЕО
Пішки під обстрілами: донецькі поліцейські евакуювали дитину та двох жінок із Костянтинівки Пішки під обстрілами: донецькі поліцейські евакуювали дитину та двох жінок із Костянтинівки
23 червня, 17:41
Наслідки атаки на залізничні цистерни з пальним в окупованій Запорізькій області. Фото: кадр із відео Атака на поїзд з пальним на окупованому Запоріжжі: пошкоджені близько 20 цистерн, рух зупинений
23 червня, 17:25
Удар по окупантах. Спецпризначенці вдарили під Сумами по окупантах FPV та HIMARS
23 червня, 17:07
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ Росія за останній тиждень втратила майже 7,5 тисячі солдатів у війні проти України – Сирський
23 червня, 16:55
Двоє людей загинули, щонайменше 12 поранені через російський ракетний удар по Білгород-Дністровському Одеської області сьогодні, 23 червня Фото: Одеська ОВА Двоє загиблих: війська РФ вдарили ракетою по Білгород-Дністровському Одеської області
23 червня, 16:20
Удар по танку ЗСУ дрона РФ. Фото: кадр із відео Танк ЗСУ під ударом FPV-дронів знищив позиції РФ на Сумщині
23 червня, 14:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір