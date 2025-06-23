СБУ: Росія хотіла вбити брата Єрмака, щоб вплинути на переговори у Стамбулі

Росія готувала теракт із підривом Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Теракт планували на 15 травня з метою вплинути на переговорний процес у Стамбулі, в якому брав участь сам Андрій Єрмак. На цьому наголосив голова Служби безпеки України Василь Малюк на зустрічі з журналістами.

Малюк повідомив, що Денис Єрмак нині служить снайпером у Головному розвідувальному управлінні (ГУР) та перебуває в Іноземному легіоні.

«Але крім цього, він працює з дронами і більшу частину часу проводить на лінії бойового дотику», — сказав глава СБУ.

За його словами, план ліквідації був наступним: Денис Єрмак перебував на лінії фронту (на той час у Запоріжжі). Після повернення із завдання поруч із ним мав спрацювати вибуховий пристрій.

«Виконавець — харків'янин, молодий кваліфікований інженер, здатний професійно виготовити вибуховий пристрій. Він приїхав до Києва, винайняв квартиру. Нам вдалося встановити відео- та аудіоспостереження у квартирі, і ми повністю контролювали процес», — розповів Малюк.

Він додав, що СБУ також зробила технічне проникнення у телефон виконавця.

«Ми зафіксували безліч розмов, в яких куратори детально керували процесом», — зазначив голова спецслужби.

За словами Малюка, виконавець займався виготовленням вибухівки протягом чотирьох ночей.

«Вдень він відпочивав, а вночі збирав пристрій. Загальна вага конструкції склала 2,5 кг, плюс разючі елементи. Він сам зробив детонатор», — уточнив він.

Крім того, спостереження за Єрмаком вів 14-річний парубок у дворі за місцем його проживання.

«На той момент Денис був у Запоріжжі, але його дружина та діти перебували у Києві. Ми забрали їх з адреси безпеки», — повідомив Малюк.

У травні в Туреччині розпочалася за три роки зустріч делегацій Росії, України та Туреччини. Тоді, як і 2 червня, у Стамбулі домовилися про обмін кількох категорій військовополонених та передачу тіл загиблих солдатів.