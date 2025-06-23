Засуджений до довічного ув'язнення за наведення ракети на Краматорськ подав заявку на виїзд до РФ

Засуджений до довічного ув'язнення за наведення російської ракети влітку 2023 року на кафе в Краматорську подав заявку на виїзд до Росії. Колаж: Kramatorsk Post

Володимир Синельник, засуджений до довічного ув'язнення за наведення російської ракети влітку 2023 року на кафе в Краматорську, подав заявку на виїзд до Росії.

Відповідна інформація з'явилася на сайті проекту українських спецслужб «Хочу до своїх», який займається обміном українських полонених на колаборантів та зрадників.

На сторінці Синельника зазначили, що ще 6 березня він подав заявку з проханням передати його як військовополоненого на територію Росії чи до тимчасово окупованих регіонів України.

Проект «Хочу до своїх» стартував у липні 2024 року. Його мета – публічно фіксувати дані про засуджених, які співпрацювали з російськими окупантами чи брали участь у збройній агресії проти України.

На сайті також діє опція «згода на обмін», яку можуть подати ув'язнені колаборанти, якщо хочуть бути включені в обмін на українських військовополонених.

У травні 2025 року проект повідомив про передачу 70 засуджених Росії у рамках великого обміну за формулою «тисяча на тисячу».

Нагадаємо, 27 червня 2023 року росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер-К»: перша влучила у кафе Ria Pizza, а друга — у перехрестя доріг біля кафе «Лагуна» у селищі Біленьке.

Внаслідок удару по Ria Pizza на місці загинули 12 людей, 64 дістали поранення. За кілька днів у лікарні померла письменниця та громадський діяч Вікторія Амеліна — таким чином кількість загиблих зросла до 13. Тільки двоє із загиблих були військовими, решта загиблих — цивільні, більшість із них були працівниками кафе.