Пішки під обстрілами: донецькі поліцейські евакуювали дитину та двох жінок із Костянтинівки

З прифронтової Костянтинівки на Донеччині поліцейські евакуювали чотирирічну дівчинку з матір'ю та літню маломобільну жінку. Через зруйновану інфраструктуру та постійну загрозу обстрілів до деяких районів неможливо дістатися транспортом, тому частину шляху правоохоронцям довелося долати пішки.

Як повідомила поліція Донеччини у своєму Telegram-каналі, евакуація проходила на одній з найнебезпечніших ділянок міста, що знаходиться в безпосередній близькості від лінії фронту.

Маленьку Мілану, якій лише чотири роки, врятували від обстрілів, і тепер вона разом із мамою перебуває у безпеці на Кіровоградщині. Для виїзду дівчинку екіпірували у захисний шолом та дитячий бронежилет.

Особливо складною виявилася евакуація 79-річної жінки, яка майже не пересувається. Шлях від її будинку до автомобіля став найнебезпечнішим етапом рятувальної операції, тому що йти довелося пішки по зруйнованих вулицях під загрозою повторних атак.



Правоохоронці продовжують вивозити людей із небезпечних прифронтових населених пунктів, незважаючи на складні умови та постійну загрозу для життя.

Як раніше повідомлялося, РФ завдає численних ударів артилерією та авіацією на Донбасі. Командувач НГУ відвідав позиції на Донеччині.