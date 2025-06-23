Окупантів прив'язали до стовпа за відмову йти на штурм

Покарання «500-х» у ЗС РФ.

Телеграм-канал Exilenova+ оприлюднив відео, на якому зафіксовано покарання російських військових, які відмовилися брати участь у штурмі.



Двоє окупантів прив'язані до стовпа, ймовірно, їхні ж товариші проводять над ними так зване «виховне покарання».



На спині одного з покараних приклеєна табличка з написом: "кинули товаришів на полі бою. Через їхнє боягузтво і малодушність загинули 10 осіб. Кожен зобов'язаний стати частиною колективного виховання".



Протягом відео видно, як одного з «500-х» б'ють дерев'яною палицею, лунають нецензурні образи, а самі військові благають про помилування. Усе це знято на камеру як приклад «виховної роботи» в лавах армії РФ.

Нагадаємо, росіяни відрізали палець українському військовополоненому, родом зі Слов'янська.