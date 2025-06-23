Окупантів прив'язали до стовпа за відмову йти на штурм

Телеграм-канал Exilenova+ оприлюднив відео, на якому зафіксовано покарання російських військових, які відмовилися брати участь у штурмі.
Двоє окупантів прив'язані до стовпа, ймовірно, їхні ж товариші проводять над ними так зване «виховне покарання».
На спині одного з покараних приклеєна табличка з написом: "кинули товаришів на полі бою. Через їхнє боягузтво і малодушність загинули 10 осіб. Кожен зобов'язаний стати частиною колективного виховання".
Протягом відео видно, як одного з «500-х» б'ють дерев'яною палицею, лунають нецензурні образи, а самі військові благають про помилування. Усе це знято на камеру як приклад «виховної роботи» в лавах армії РФ.
Нагадаємо, росіяни відрізали палець українському військовополоненому, родом зі Слов'янська.
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