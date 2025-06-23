З'явилися кадри ударів РФ по Києву

Результат ударів по Києву 23 червня.

З'явилися моторошні кадри ранкової атаки на Київ 23 червня відео опублікувало агентство Reuters, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. На них — момент удару і сильні руйнування на вулицях столиці.



«Унаслідок атаки загинули 9 осіб. Серед них — 11-річна дівчинка. Її тіло знайшли під завалами разом із матір'ю», — йдеться в повідомленні КМВА.



Нагадаємо, згідно з оновленими даними Повітряних сил, удар було завдано «Шахедами» і балістичними ракетами.