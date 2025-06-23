Атака дрона по Путивльській громаді: серед постраждалих діти та вагітна жінка

Безпілотник армії РФ атакував Путивльську громаду на Сумщині, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.



Внаслідок удару постраждали 11 цивільних, серед них — вагітна жінка, 6-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

Удар завдав значної шкоди: пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Деяким постраждалим була потрібна медична допомога через отримані травми, інші звернулися за підтримкою через сильний стрес, йдеться в повідомленні.

Удар по Путивльській громаді. ФОТО Сумська ОВА

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, російські військові атакували Київ та область: загинули щонайменше 7 людей