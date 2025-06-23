Путін заявив, що РФ запускає масове виробництво ракетного комплексу «Орєшнік»

РФ розгортає серійне виробництво «Орєшінка». Фото:

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Російська Федерація розпочинає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік». Про це він повідомив на зустрічі з випускниками військових вишів, передає прокремлівське видання ТАСС.



«Розгортається серійне виробництво найновішого ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік», який дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах», — зазначив він.



Раніше ми писали, що ракетний комплекс «Орєшнік» планують розмістити у Білорусі до кінця поточного року, місця для його розміщення вже визначено.

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