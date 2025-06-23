Сотня квадроциклів для фронту: Порошенко передав техніку Силам оборони

Колишній президент України Петро Порошенко повідомив про передачу нової партії техніки для фронту. У Facebook він розповів, що його команда закупила та передала 100 квадроциклів для українських захисників.



«Такого в нас ще не було – на майданчику ледь вмістилися усі машини. Паркування не вистачало, але квадроцикли вдалося розмістити. Щоправда, ненадовго — незабаром вони будуть на передовій», — зазначив Порошенко.

За його словами, легкі та маневрені квадроцикли будуть використовуватися для штурмових операцій, швидкої доставки боєприпасів та евакуації. Вони особливо ефективні там, де не можуть пройти важкі автомобілі та пікапи.



«Сучасна війна потребує мобільності. Дрони, "Мавіки" і малогабаритний транспорт відіграють все більш важливу роль на полі бою», — додав він.

Порошенко нагадав, що їхня команда вже давно займається постачанням такої техніки для морської піхоти, десантників, аеромобільних бригад та стрілецьких батальйонів. Деякі квадроцикли навіть використовувалися за кордоном.

Загальна вартість переданої техніки раніше перевищила 30 мільйонів гривень. Нова партія коштувала 15 мільйонів. Порошенко уточнив, що через блокування його рахунків кошти для цієї закупівлі було переведено з рахунку його дружини Марини Порошенко.

ФОТО з офіційної сторінки Петра Порошенка у Facebook