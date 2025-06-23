СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту та інфраструктури ЛНР» та колишньому окупаційному меру Алчевська Альберту Апшеву

«Міністр транспорту та інфраструктури ЛНР» Альберт Апшев. Фото: Апшев у Телеграм

Служба безпеки України зібрала докази протиправної діяльності «міністра транспорту та інфраструктури ЛНР». Про це повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Йдеться про Альберта Апшева. На цій «посаді» він займається реалізацією інфраструктурних проєктів, які дозволяють окупантам «закріпитися» на захопленій території Луганщини та забезпечити логістику російської армії, що воює проти України на Східному фронті.



За наявними даними, до 2014 року колаборант служив в органах внутрішніх справ, але зрадив присягу і перейшов на бік РФ. Апшев керував окупаційними адміністраціями міст Кадіївка та Алчевськ на Луганщині.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що «міністерський портфель» Альберт Апшев отримав у березні.