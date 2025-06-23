Гарячі напрямки фронту: бої продовжуються під Покровськом та Краматорськом — Генштаб ЗСУ

За добу українські захисники успішно відбили понад 100 атак російських окупантів на різних ділянках фронту. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 22:00 23 червня.



На Лиманському напрямку противник здійснив 21 штурм у районах населених пунктів Твердохлібово, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, а також у напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру та Ольгівки.

На Краматорському напрямку українські війська зупинили 10 спроб наступу противника в районах Новомарково, Часів Яру, а також у напрямках Миколаївки, Ступочек, Привілля та Бондарного.

На Торецькому напрямку протягом доби зафіксовано 24 ворожі штурми в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та у напрямках Плещеївки та Яблунівки. Усі атаки були відбиті, Сили оборони утримують позиції.

На Покровському напрямку противник виявляв найбільшу активність — зафіксовано 49 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки. Одне бойове зіткнення триває дотепер. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новотрецьке, Разіне та Покровськ.

За попередніми даними, на цьому напрямі українські воїни ліквідували 111 окупантів, поранили ще 78, знищили 17 одиниць автотехніки, супутниковий термінал зв'язку та протитанковий ракетний комплекс «Конкурс».

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 атак окупантів поблизу населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Триває ще три боєзіткнення. Під авіаударом опинилась Воскресенка.