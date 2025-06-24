Росіяни вдарили по Сумщині: троє загиблих, серед них — дитина

Троє людей загинули внаслідок російського удару по Сумській області. Фото: ДСНС

У ніч проти вівторка, 23 червня, у Верхнесироватській громаді Сумської області внаслідок російської атаки загинули чоловік, жінка та 8-річний хлопчик. Ще троє людей витягли з-під завалів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Чергова важка ніч для Сумщини. Для Сумського району Близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхнесироватській громаді ударними БПЛА. Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку», — повідомив Григоров.

За його даними, також загинули чоловік та жінка. Усі жертви — із різних сімей, але жили на одній вулиці.

«Лягли спати у своїх будинках. Але російські дрони перервали їхній сон — назавжди», — написав Григоров.

Також чиновник розповів, що ще троє людей витягли з-під завалів. Один з них перебуває у тяжкому стані. Усіх госпіталізовано.

Внаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники та медики.