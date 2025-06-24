Вночі в Краматорську пролунали вибухи: росіяни атакували дронами

Місто Краматорськ Донецької області вночі зазнало російського обстрілу. Під удар потрапила промислова зона. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Зазначається, що 24 червня, о 02:42, із використанням шести ударних БпЛА «Герань-2» російські війська завдали ударів по території підприємств міста.

«За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень», — написав Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що Володимир Синельник, засуджений до довічного ув'язнення за наведення російської ракети влітку 2023 року на кафе в Краматорську, подав заявку на виїзд до Росії.