П'ятеро людей загинули і семеро постраждали внаслідок російських обстрілів за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 23 червня, загинули п'ятеро людей на Донеччині. Крім того, семеро громадянських постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 23 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: по 2 у Костянтинівці та Покровську, 1 у Золотих Ставках», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3284 особи, отримали поранення — 7360 людей. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що місто Краматорськ Донецької області вночі зазнало російського обстрілу. Під удар потрапила промислова зона.

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