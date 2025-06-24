ППО збила 78 дронів над Україною — Повітряні сили

ППО збила 78 цілей. Фото: Повітряні сили

Окупаційні війська РФ у ніч на 24 червня запустили по території України 97 дронів різних типів. Протиповітряній обороні вдалося збити 78 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 24 червня (з 22.00 23 червня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — анексований Крим», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 78 БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збиті вогневими засобами ураження, 15 — локально втрачені/пригнічені РЕБ.



У відомстві зазначили, що зафіксовано влучення ударних БПЛА у 6 локаціях.



Раніше ми писали, що вранці 24 червня під російським обстрілом виявилася Костянтинівська громада Донецької області.

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