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РФ обстріляла житловий район Херсона: є поранені мирні жителі

24 червня 2025, 09:56

РФ обстріляла житловий район Херсона: є поранені мирні жителі

Наслідки атаки РФ на житловий будинок. Фото: кадр із відео Наслідки атаки РФ на житловий будинок. Фото: кадр із відео

Із самого ранку російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Під ударами опинилася житлова забудова. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок «прильотів» у багатоквартирних будинках вибито вікна, пошкоджено фасади, а також пошкоджені автомобілі.



«Шестеро людей — троє чоловіків і три жінки — дістали вибухові травми, контузії та осколкові поранення», - уточнив Прокудін.

Автомобіль, пошкоджений унаслідок обстрілу ЗС РФ.

Наразі п'ятеро постраждалих перебувають у лікарні, одну жінку відпустили на амбулаторне лікування.

Раніше в ніч проти вівторка, 23 червня, у Верхнесироватській громаді Сумської області внаслідок російської атаки загинули чоловік, жінка та 8-річний хлопчик.

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