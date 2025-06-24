Авіаудар по багатоповерхівці в Краматорську: зросла кількість жертв

Кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару 21 червня по багатоповерхівці у Краматорську збільшилась до шести. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«Від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 року народження. Кількість жертв зросла до шести», — написав він.
Як зазначається, отримали поранення троє людей.
Рятувальники розібрали 240 тонн зруйнованих конструкцій.
Нагадаємо, російська армія ввечері, 21 червня, скинула авіаційну бомбу на житловий багатоквартирний будинок у Краматорську Донецької області. Рятувальна операція тривала до 23 червня, фахівці ДСНС вилучали людей з-під завалів.
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