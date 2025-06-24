За добу армія РФ двічі обстріляла Покровську громаду: є жертви та постраждалий

Російські окупанти двічі обстріляли Покровську громаду Донецької області минулої доби, 23 червня. Внаслідок російських ударів двоє людей загинули, одна — отримала поранення. Росіяни використовували FPV-дрони. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
Як зазначається, вранці о 05:00 загарбники атакували західну частину Покровська. Одна жінка загинула, ще один чоловік постраждав. Також було пошкоджено приватний житловий будинок.
«О 14:00 російська армія дроном атакувала автошлях між г. Покровськ та с. Гришине. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1970 року народження. Інформація про пошкодження не надходила», — йдеться у повідомленні.
Крім того, пізно ввечері спалахнула пожежа у місті Родинське, горіли гаражі. Причину пожежі встановлюють.
Також стало відомо, що 24 червня о 05:26 виникла пожежа у місті Родинське. Вогнем зруйновано будівельні конструкції та речі на площі 20 м кв. Постраждалих та загиблих немає. Причина займання встановлюється.
Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 23 червня, загинули п'ятеро людей на Донеччині. Крім того, семеро цивільних постраждали.
Переможемо цензуру разом!