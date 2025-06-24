ЗСУ знищили катер ЧФ РФ із десантом біля берегів Херсонщини

Удар по катеру ЧФ РФ. Фото: кадр із відео

Знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Про це повідомляє офіційна сторінка Військово-Морських Сил Збройних Сил України.



«Дякую військовим морякам за хорошу роботу. Разом до перемоги! - зазначив командувач ВМС ЗСУ.

Уничтожено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вдоль західного побережжя Херсощини.



Дякую військовим морякам за гарну роботу.



Разом до перемоги!



Командувач ВМС ЗС України / Commander of the Ukrainian Navy — Військово-Морські Силі ЗС України (@UA_NAVY) June 24, 2025

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися вперед, але успіху не досягли.

Напрямки атак окупаційної армії РФ.

Загалом за минулу добу втрати російських окупантів склали 1200 осіб. Також українські військові знищили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему та одну реактивну систему залпового вогню.

Палаючий катер Чорноморського флоту РФ. Фото: кадр із відео.

Крім того, СОУ збили 198 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 ракет і ліквідували 100 одиниць автомобільної техніки противника.

Нагадаємо, російські військові провалили тренування з форсування Дніпра.