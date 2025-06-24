Десятки пошкоджених будинків та адмінбудівель: війська РФ за добу понад 20 разів обстріляли Донеччину

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 23 червня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді поранено людину. У Покровську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено будинок і авто; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Шахівській ТГ пошкоджено 9 будинків: 7 у Володимирівці і 2 у Новоторецькому.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Золотих Прудах Олександрівської громади 1 людина загинула і 2 поранені, зруйновано 3 будинки, ще 10 пошкоджено. У Краматорську пошкоджено склад. У Торському Дружківської громади пошкоджено 2 склади, ще 1 — у Веселій Горі Новодонецької громади. У Костянтинівці 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 32 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 автівки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по багатоповерхівці 21 червня у Краматорську збільшилася до шести.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях