У Краматорську пролунав потужний вибух

Потужний вибух пролунав сьогодні вранці у Краматорську. Фото: Донбас оперативний/Telegram

У вівторок, 24 червня, близько 10:30 у місті Краматорськ Донецької області пролунав потужний вибух. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі.

Користувачі опублікували фото та відео хмари густого диму, що піднімається після прильоту.

Наразі немає інформації про постраждалих та руйнування.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по багатоповерхівці 21 червня у Краматорську збільшилася до шести. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Від отриманих травм у лікарні помер чоловік 1939 року народження. Кількість жертв зросла до шести», — написав він.