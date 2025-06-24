Російські окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох людей

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Сергій Горбунов

У вівторок, 23 червня, російські війська завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Відомо про двох загиблих. Про це повідомив начальник Костянтинівської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 03:35 відбулося 3 ворожі авіаудари ФАБ-250 з модулем УМПК по місту Костянтинівці. Поранено 2 цивільні особи», — зазначив він.



За словами Горбунова, в результаті атак пошкоджено 32 приватні будинки, навчальний заклад, 2 легкові автомобілі.





Крім того, росіяни за 23 червня двічі обстріляли Костянтинівку за допомогою БПЛА та ствольної артилерії. Крім того, двоє цивільних загинули, також пошкоджено будинки та автобус.



Раніше ми писали, що телеграм-каналу «Типова Костянтинівка», попередньо, удару було завдано по селищу Червоний. Там пролунало кілька потужних вибухів.

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