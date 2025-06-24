По Дніпру вдарили ракети «Іскандер-М»: у місті вибухи

Ракетний удар по Дніпру. Фото: кадр із відео

У Дніпрі прогриміли вибухи. За попередніми даними, було зафіксовано пуск ракет «Іскандер» або систем ППО С-300/С-400. Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.



У Повітряних силах ЗСУ підтвердили ракетний обстріл Дніпра російськими військами.



«Швидкісна ціль на Дніпро! Ще одна швидкісна ціль на Дніпро!», — заявили у ПС ЗСУ.



Після «прильоту» в мережі з'явилося відео вибуху і величезного стовпа диму. Попередньо повідомляється, що ворог застосував чотири ракети «Іскандер-М».



На офіційному каналі «Укрзалізниці» заявили, що внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.



Пізніше місцеві пабліки Дніпра також поширили відео моменту удару поруч із поїздом Одеса — Запоріжжя. На кадрах видно, як від вибуху здригається поїзд, а в людини, яка знімала відео з вагона, на обличчі з'являється кров.

Раніше у вівторок, 24 червня, близько 10:30 у місті Краматорськ Донецької області пролунав потужний вибух.